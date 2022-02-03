Прем’єр Британії Джонсон таки поспілкувався із Путіним по телефону. Говорили про Україну та НАТО

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У середу, 2 лютого, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повернувшись з України, поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним по телефону.

Як повідомили в Офісі прем’єра, лідери країн обговорили ситуацію біля кордонів України, політику відкритих дверей НАТО, а також зміну клімату, ситуацію в Афганістані та ядерну угоду з Іраном.

Зокрема, Джонсон наголосив, що всі європейські країни мають право претендувати на членство в НАТО, це повною мірою стосується і України.

Також британський прем’єр підтвердив, що НАТО є оборонним союзом.

Лідери зійшлися на думці, що в загостренні не зацікавлений ніхто. Джонсон наголосив, у цій ситуації єдиний шлях уперед — це «діалог та дипломатія», а також заявив про необхідність залучення України до переговорів.

«Сьогодні вдень я розмовляв із президентом Путіним, щоб висловити глибоке занепокоєння ворожими діями Росії на кордоні з Україною. Будь-яке подальше вторгнення на територію України буде трагічним прорахунком», — написав він на своїй сторінці у Twitter.

Водночас, як повідомили у Кремлі, Путін звинуватив Україну в «хронічному саботажі Мінських домовленостей», а також поскаржився, що НАТО не готова «адекватно реагувати на обґрунтовані російські занепокоєння».

Також російські президент вкотре заявив, що Альянс «прикривається так званою політикою відкритих дверей», яка, на його думку, суперечить основному принципу неподільності безпеки.