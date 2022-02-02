МВФ готовий допомогти країнам, які побічно постраждають у разі відключення Росії від SWIFT

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий допомогти країнам, що можуть постраждати від санкцій, які збирається запровадити Захід у випадку вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва на заході Washington Post Live, цитує Reuters.

«Якщо ми опинимося в ситуації, в якій виникнуть побічні ефекти, що вимагатимуть більшої допомоги МВФ іншим країнам, ми, звичайно, допоможемо. У нас досі є близько $700 мільярдів кредитної спроможності», — сказала вона.

За словами Георгієвої, санкції неминуче перервуть деякі фінансові операції та роботу фінансової системи, особливо якщо Росії обмежать доступ до транзакцій SWIFT.

Водночас глава МВФ наголосила, що сподівається на дипломатичне вирішення ситуації.