ДТП із нардепом Трухіним: у Держбюро заявили, що поліцейський не надав їм те відео, яке дав журналістам

Новини

Facebook / Kostyantyn Andriyuk

Державне бюро розслідувань заявило, що допитувало поліцейського, який першим приїхав на ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна, але він не надав слідчим ту інформацію, яку надав журналістам.

Відповідну заяву ДБР оприлюднило 2 лютого.

Крім цього, Держбюро розслідувань заявляє, що у слідства не було цього відео, тому вони витребують його законним порядком. Зараз слідство триває, проводять експертизи.

1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. З камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти у ліс» та хотів телефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але драгер відмовились проходити.

Наступного дня після оприлюднення відео, 2 лютого, Трухіна виключили із партії «Слуга народу», а генпрокурор Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нього.