Генпрокурор Венедіктова доручила НАБУ відкрити справу проти нардепа Трухіна

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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова після публікації відео з камер патрульних, які були на місці ДТП з нардепом Олександром Трухіним, доручила НАБУ зареєструвати кримінальне провадження проти «слуги народу».

Про це генпрокурор повідомила у Facebook.

«Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь у ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ», — написала Венедіктова.

Напередодні журналісти «Української правди» оприлюднили відео з нагрудних камер патрульних поліцейських, які були на місці ДТП за участю депутата, а також розмову з одним із правоохоронців. Як видно на відео, ймовірно нетверезий Трухін намагається залишити місце аварії та пропонує гроші учасникам події. Після цього Трухіна виключили з партії «Слуга народу».