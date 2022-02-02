«Це розділяє квебекців». Канадська провінція відмовилась оподатковувати невакцинованих громадян
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
Уряд канадської провінції Квебек відмовився від запровадження додаткового податку для осіб, які відмовляються робити щеплення від COVID-19.
Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Квебеку Франсуа Леґо, передає Укрінформ.
«Це розділяє квебекців, а нам зараз варто зводити мости. Моє завдання — пробувати звести квебекців разом, аби вони залишалися об’єднаними», — сказав Леґо.
За словами урядовця, відповідний законопроєкт готовий, але уряд вирішив не виносити його на голосування. Причиною цього стало невдоволення серед населення. Якби документ набрав чинності, тоді невакциновані квебекці мали б платити до державної скарбниці понад $100 з особи і це б торкнулося 10% жителів провінції.
При цьому саме невакциновані квебекці займали минулого місяця половину усіх лікарняних ліжок, відведених під хворих на COVID-19.
- У листопаді Канада першою у світі повністю схвалила однодозову вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson.
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