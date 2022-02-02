ДТП за участю Трухіна: У «Слузі народу» після появи відео з камер патрульних заявили, що він має вийти з партії та фракції
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що після оприлюднення відео з місця ДТП за участю депутата Олександра Трухіна той має вийти з партії.
Відповідна заява розміщена у Telegram-каналі речниці СН Юлії Палійчук.
«Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якої бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу», — заявив Арахамія.
На його думку, Трухін має «негайно вийти самостійно».
Водночас, якщо той відмовиться вийти з політсили, Арахамія запевнив, що щойно з’явиться можливість зібрати кворум (наразі 23 депутати фракції хворі на коронавірус), «таке рішення однаково буде нами ухвалене».
«Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. А в інших питаннях Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством, щоб уже не нам, а суспільству дати відповіді на запитання, які стосуються ДТП і всього того, що відбувалося після нього», — додав Арахамія.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi А8, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Загалом під час аварії травми отримали шестеро людей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8. Речник МВС Артем Шевченко лише 30 серпня вперше офіційно підтвердив, що нардеп був в авто.
- Поліція вважає, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін вперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.
- 1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з нагрудних камер патрульних поліцейських, які були на місці ДТП за участю депутата, а також розмову з одним із правоохоронців. Як видно на відео, ймовірно нетверезий Трухін намагається залишити місце аварії та пропонує гроші учасникам події.