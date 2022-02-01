У «помаранчевій» зоні карантину майже всі області України, зокрема і Київ
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
NurPhoto / Contributor / Getty Images
За даними Міністерства охорони здоровʼя, станом на 1 лютого в «помаранчевій» зоні карантину знаходяться майже всі області України, а саме — 19 областей.
«Жовтими» залишаються лише Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська і Київська області, при тому, що столиця в «помаранчевій» зоні. У «червоній» зоні дві області — Рівненська та Івано-Франківська.
В основному в областях високий рівень захворюваності на COVID-19 (норма перевищена) і госпіталізацій.
- В Україні з 19 січня спалах коронавірусу. 24 і 27 січня до «червоної» зони потрапили дві області. По країні поширюється штам «Омікрон» — його виявили вже у 20 областях.
- Частина «помаранчевих» областей, як і Рівненська та Івано-Франківська, посилили карантин — школи перевели на дистанційку, а у транспорті обмежили кількість місць.
- Національна академія наук України прогнозує на початок лютого до 52 тисяч COVID-хворих на добу, але показник смертності і тяжких випадків очікується невисоким.