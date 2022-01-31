Постпред Франції в ООН: Наступна зустріч у «нормандському форматі» відбудеться у Берліні 10 лютого

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Пресслужба Кремля

Наступна зустріч політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки» має відбутися в Берліні 10 лютого.

Про це повідомив постійний представник Франції в ООН Ніколя де Рів’єр.

«Як ви знаєте, Франція і Німеччина активно займаються цим питанням [щодо врегулювання ситуації на Донбасі], радники з національної безпеки зустрілися в «нормандському форматі» кілька днів тому. Десятого лютого буде ще один раунд у Берліні», — сказав він.

Також представник Франції запевнив, що країна підтверджує свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Нарощення значного військового потенціалу вздовж сусідньої суверенної держави є загрозливою поведінкою. Це породжує законне питання про наміри Росії, особливо з урахуванням того, що ця країна вже порушила територіальну цілісність України. Франція закликає Росію брати участь у заходах з деескалації ситуації, дотримуватися норм міжнародного права і конструктивно долучитись до діалогу в межах започаткованих міжнародних механізмів», — додав де Рівʼєр.

Окремо представник Франції наголосив, що відповідь для Росії, якщо вона «не обере шлях діалогу і поваги до міжнародного права», буде «потужною та обʼєднаною».