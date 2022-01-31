Постпред Франції в ООН: Наступна зустріч у «нормандському форматі» відбудеться у Берліні 10 лютого
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Пресслужба Кремля
Наступна зустріч політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки» має відбутися в Берліні 10 лютого.
Про це повідомив постійний представник Франції в ООН Ніколя де Рів’єр.
«Як ви знаєте, Франція і Німеччина активно займаються цим питанням [щодо врегулювання ситуації на Донбасі], радники з національної безпеки зустрілися в «нормандському форматі» кілька днів тому. Десятого лютого буде ще один раунд у Берліні», — сказав він.
Також представник Франції запевнив, що країна підтверджує свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
«Нарощення значного військового потенціалу вздовж сусідньої суверенної держави є загрозливою поведінкою. Це породжує законне питання про наміри Росії, особливо з урахуванням того, що ця країна вже порушила територіальну цілісність України. Франція закликає Росію брати участь у заходах з деескалації ситуації, дотримуватися норм міжнародного права і конструктивно долучитись до діалогу в межах започаткованих міжнародних механізмів», — додав де Рівʼєр.
Окремо представник Франції наголосив, що відповідь для Росії, якщо вона «не обере шлях діалогу і поваги до міжнародного права», буде «потужною та обʼєднаною».
- «Нормандський формат» — це переговори президентів України, Франції, Росії та федерального канцлера Німеччини («нормандської четвірки») щодо війни на Донбасі.
- Востаннє лідери країн проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. Зустріч наживо в Парижі відбулася у грудні 2019 року. Україна планувала зустріч у 2021 році, але Росія методично уникає підготовки до зустрічі.
- 6 січня 2022 року заступник голови Адміністрації президента РФ заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною щодо Донбасу в «нормандському форматі».
- 26 січня у Парижі відбулася 8-годинна зустріч радників «нормандської четвірки». Голова Офісу президента назвав зустріч «аудитом Мінських домовленостей». У спільному комюніке сторони зійшлися на тому, що режим припинення вогню має бути безумовним.
- Президент України Володимир Зеленський також позитивно оцінив зустріч та заявив, що вона «відчинила двері» для мирного вирішення конфлікту на Донбасі.