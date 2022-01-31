Телескоп Hubble сфотографував карликову галактику. Дослідники назвали її «космічним диваком»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 сфотографував карликову галактику NGC 1705, яка розташована у сузірʼї Живописець.
Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
Сфотографований космічний об’єкт розташований на відстані майже 17 мільйонів світлових років від Землі.
Виявлену галактику назвали «космічним диваком», оскільки у неї незвична та невелика форма. Подібні обʼєкти з незвичайними формами, як правило, містять кілька елементів, крім водню або гелію, і вважаються подібними до найперших галактик у Всесвіті.
Відкривачем NGC 1705 вважають британського астронома Джона Гершеля, який уперше спостерігав за нею 5 грудня 1834 року.
Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.
- У 2021 році він уперше зробив знімок спіральної галактики в оточенні наднових, сфотографував туманність Вуаль і показав скупчення «кривих» галактик.
- У жовтні 2021 року Hubble зняв «танець» двох спіральних галактик, а в кінці вересня телескоп зробив фотографію спіральної галактики NGC 5728, розташованої в сузірʼї Терезів.