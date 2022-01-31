Порошенко прийшов на допит до ДБР, але відмовився давати свідчення і пішов

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Петро Порошенко / Flickr

Народний депутат України та пʼятий президент Петро Порошенко 31 січня прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення і пішов.

Свою позицію Петро Порошенко озвучив під час спілкування із журналістами, а ДБР — у релізі.

У Держбюро уточнили, що він також відмовився підписувати протокол, що документально зафіксовано. Про наступну дату виклику повідомлять додатково.

Порошенко називає справу «шоу і фарсом», а також «категорично відмовляється брати у цьому участь».

«Я зобовʼязаний зʼявлятись на слідчі дії за запрошенням — я це робив, роблю і буду робити, але я відмовляюсь брати участь у цьому політичному шоу», — заявив Порошенко.

Його адвокат Ілля Новіков повідомив, що вони оголосили відвід слідчому, «який намагається надсилати виклики на слідчі дії із порушенням терміну».

24 січня Порошенко прийшов до ДБР за викликом, але пішов за 7 хвилин, не дочекавшись слідчого. У Держбюро заявили, що адвокатів Порошенка попередили про те, що слідчий зʼявиться за кілька хвилин, однак вони все одно пішли. Тому допит повторно і призначили на 31 січня.