Порошенко пришел на допрос в ГБР, но отказался давать показания и ушел

Народный депутат Украины и пятый президент Петр Порошенко 31 января пришел на допрос в Государственное бюро расследований, но отказался давать показания и ушел.
Свою позицию Петр Порошенко озвучил во время общения с журналистами, а ГБР – в релизе.
В Госбюро уточнили, что он также отказался подписывать протокол, что документально зафиксировали. О следующей дате вызова сообщат дополнительно.
Порошенко называет дело «шоу и фарсом», а также «категорически отказывается принимать в этом участие».
«Я обязан являться на следственные действия по приглашению — я это делал, делаю и буду делать, но я отказываюсь участвовать в этом политическом шоу», — заявил Порошенко.
Его адвокат Илья Новиков сообщил, что они объявили отвод следователю, «который пытается отправлять вызовы на следственные действия с нарушением срока».
24 января Порошенко пришел в ГБР по вызову, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя. В Госбюро заявили, что адвокатов Порошенко предупредили о том, что следователь явится через несколько минут, однако они все равно ушли. Потому допрос повторно и был назначен на 31 января.
- 19 января Печерский райсуд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.