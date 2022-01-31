Невакцинованих медиків, комунальників та чиновників відсторонять від роботи — набув чинності наказ МОЗ

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В Україні від 31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоровʼя, який зобовʼязує комунальників, медиків та урядовців всіх рівнів щепитися проти коронавірусу.

Якщо працівник не вакцинується, його відсторонять від роботи без збереження заробітної плати, ідеться в указі МОЗ.

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок, який це підтверджує.

Ідеться про імунізацію працівників:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

В Україні з 8 листопада 2021 року почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян і чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу, поки вони не зроблять щеплення. З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою, розширили. Туди додали працівників установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ; державних службовців; співробітників стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).