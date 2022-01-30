В Україні виявили 24,5 тисячі нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися — 34 тисячі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу 29 січня зафіксували 24,5 тисячі нових заражених коронавірусом. Серед них 444 медики та 3 378 дітей.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус потрапили 3 692 людини, а 94 хворих померли від ускладнень. Водночас 3 145 українців успішно одужали.
Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській (3 043) та Житомирській (2 013) областях.
Також за минулу добу від коронавірусу вакцинувалися 34 тисячі людей. 12 тисяч отримали першу дозу, 11 тисяч — другу та 10 тисяч — бустерну.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись у період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Щеплення робитимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була раніше щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.
- 19 січня міністр охорони здоровʼя оголосив, що в Україні почався спалах коронавірусу. Його епіцентр — західні області, особливо Івано-Франківська, яку вже перевели в «червону» зону.