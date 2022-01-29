Вчені у Великій Британії пояснили задишку у пацієнтів із тривалим перебігом COVID-19 «аномаліями» у легенях

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Adam Niescioruk / Unsplash

Проведене у Великій Британії дослідження виявило «аномалії» у легенях людей, які страждають на тривалий перебіг COVID-19, що може пояснювати наявність у них задишки.

Про це пише ВВС.

Дослідження провела група вчених з Оксфорду, Шеффілду, Кардіффу та Манчестеру. Для нього відібрали 11 пацієнтів із тривалим перебігом COVID-19 та задишкою, які не були госпіталізовані після зараження, 12 осіб, які були госпіталізовані, але не мали тривалого перебігу хвороби, а також 13 здорових людей, як контрольну групу.

Учасники дослідження вдихали газ ксенон під час магнітно-резонансної томографії. Ксенон поводиться дуже схоже на кисень, але його можна прослідкувати візуально під час сканування, тому вчені змогли побачити, наскільки добре він з легенів потрапляє у кровообіг.

Дослідники виявили, що у більшості людей з тривалим перебігом коронавірусу поширення газу було менш ефективним, ніж у здорових людей. Люди, які були госпіталізовані з коронавірусом, мали аналогічні аномалії.

Вчені дійшли висновку, що задишку можуть спричинити мікроскопічні ушкодження в структурі легень чи їхній судинній сітці, які не виявляються з допомогою звичайних тестів.

«Зараз виникають важливі питання, на які потрібно відповісти, наприклад, скільки пацієнтів із тривалим COVID-19 матимуть аномальні результати подібного сканування, значення виявленої нами аномалії, причину патології та її віддаленні наслідки», — заявив керівник дослідження, професор Фергус Глісон.

За його словами, щойно вдасться зрозуміти механізми, які викликають ці симптоми, у вчених буде більше можливостей для розробки ефективніших методів лікування.