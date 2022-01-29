Росія заявила про завершення перевірки боєздатності військ на заході країни та повернення їх у місця дислокації
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство оборони Росії заявило, що війська Західного військового округу завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.
Про це повідомляє Интерфакс із посиланням на повідомлення командування округу.
«Усі завдання, що стоять перед військами у рамках перевірки боєготовності, виконані у повному обсязі. У нас продовжуються планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО», — заявив командувач військами ЗВО Олександр Журавльов.
Підрозділи бригад звʼязку, передові загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) теж повертаються до пунктів постійної дислокації.
«Авіація, залучена під час перевірки, також повернулася на аеродроми базування», — заявили агентству. Там додали, що після повернення техніку та озброєння поповнять необхідними запасами паливно-мастильних матеріалів, ракет та боєприпасів, які були витрачені під час тактичних навчань.
- Біля кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ, і воно продовжує посилюватись. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію та ракетні комплекси, у тому числі «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- З огляду на загрозу вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D та Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin та ПЗРК Stinger.