Рада суддів оголосила новий конкурс на посаду судді Конституційного суду

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Рада суддів України оголосила про початок нового конкурсу на посаду судді Конституційного суду.

Про це повідомили у пресслужбі РСУ.

Як зазначається, заяви кандидатів прийматимуться з 29 січня до 28 лютого включно.

«Документи, подані до Ради суддів після 28 лютого 2022 року, не розглядатимуться», — наголосили у пресслужбі.

Також у РСУ уточнили, що кандидати повинні подати низку документів, зокрема заяву про участь у конкурсі, автобіографію, мотиваційний лист, копію паспорта, трудову книжку, послужний список, декларацію кандидата та декларацію родинних зв’язків, а також декларацію доброчесності судді, копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками).

Окрім цього, кандидати повинні подати медичні довідки про стан здоров’я, довідку про допуск до державної таємниці, копію військового квитка, а також заяву на проведення перевірки та згоду на обробку і оприлюднення копій документів.