Совет судей объявил новый конкурс на должность судьи Конституционного суда

Совет судей Украины объявил о начале нового конкурса на должность судьи Конституционного суда.
Об этом сообщили в пресс-службе ССУ.
Как отмечается, заявления кандидатов будут приниматься с 29 января по 28 февраля включительно.
«Документы, поданные в Совет судей после 28 февраля 2022 года, не будут рассматриваться», — подчеркнули в пресс-службе.
Также в ССУ уточнили, что кандидаты должны подать ряд документов, в частности, заявление об участии в конкурсе, автобиографию, мотивационное письмо, копию паспорта, трудовую книжку, послужной список, декларацию кандидата и декларацию родственных связей, а также декларацию добродетели судьи, копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями).
Кроме того, кандидаты должны предоставить медицинские справки о состоянии здоровья, справку о допуске к государственной тайне, копию военного билета, а также заявление на проведение проверки и согласие на обработку и обнародование копий документов.
- Напомним, в начале марта 2021 года состоялся 8-й съезд судей Украины, на нем рассматривали вопрос об избрании судьи Конституционного суда. Однако тогда ни одна из кандидатур не набрала необходимое количество голосов. Отметим, послы Большой семерки (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) призывали делегатов съезда судей не назначать членов ВРП и судей КСУ, пока не будут установлены прозрачные процедуры их отбора.
- 29 декабря 2020 года Зеленский своим указом отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- 14 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. В офисе президента заявили, что Верховный суд пытается защитить коррупционную систему.