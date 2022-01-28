Совет судей объявил новый конкурс на должность судьи Конституционного суда

«Документы, поданные в Совет судей после 28 февраля 2022 года, не будут рассматриваться», — подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечается, заявления кандидатов будут приниматься с 29 января по 28 февраля включительно.

Также в ССУ уточнили, что кандидаты должны подать ряд документов, в частности, заявление об участии в конкурсе, автобиографию, мотивационное письмо, копию паспорта, трудовую книжку, послужной список, декларацию кандидата и декларацию родственных связей, а также декларацию добродетели судьи, копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями).

Кроме того, кандидаты должны предоставить медицинские справки о состоянии здоровья, справку о допуске к государственной тайне, копию военного билета, а также заявление на проведение проверки и согласие на обработку и обнародование копий документов.