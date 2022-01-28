В Офісі генпрокурора не проводять повторну спецперевірку кандидатів на посаду голови САП. Через це комісія не хоче визначати переможця
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Офісі генерального прокурора не проводять повторну спецперевірку кандидатів на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але саме необхідністю цієї перевірки комісія пояснює причину, чому вона не визначає переможця.
Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Української правди».
У відомстві зазначили, що не отримували від комісії прохання про проведення повторної спецперевірки. Єдине прохання там отримали ще у березні 2021 року, і тоді вона була проведена стосовно всіх кандидатів.
Водночас голова комісії Катерина Коваль запевняла, що ще в грудні 2021 року надіслала таке прохання до Офісу генпрокурора і без отримання результатів спецперевірки комісія не може визначити переможця та здійснити подання на його призначення.
- Конкурсна комісія понад рік обирає нового голову САП, причиною цього стали внутрішні конфлікти та імовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови все-таки визначили. За балами головою САП має стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником — прокурор Андрій Синюк. Але комісія ніяк не може затвердити фінальні результати.
- Президент Володимир Зеленський ще у вересні минулого року пообіцяв президенту США Джо Байдену, що САП отримає нового керівника до кінця 2021 року, така ж обіцянка міститься в меморандумі України з МВФ.
- Активісти звинувачують у затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролює заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважають, що Татаров намагається зірвати конкурс, тому що в ньому перемагає детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і сам Татаров.
- 29 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора розпочав повторну спецперевірку фіналістів конкурсу на голову САП. Переможець конкурсу Олександр Клименко протестує. Він упевнений, що перевірка є незаконною.