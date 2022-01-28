Суд переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Порошенку на 11 лютого
- Автор:
- Олег Панфілович
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Стас Козлюк / Бабель
Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги на запобіжний захід пʼятому президенту Петру Порошенку у справі про торгівлю вугіллям з окупованими територіями на 11 лютого.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
У ДБР нагадали, що Порошенку повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу.
- 19 січня Печерський райсуд Києва відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання у справі про держзраду.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Державне бюро розслідувань викликало Порошенка на допит 31 січня (понеділок) на 11:00.