Зеленський звільнив Миколу Балана з посади командувача Нацгвардії України
- Автор:
- Софія Телішевська
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УНІАН
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Миколи Балана з посади командувача Національної гвардії України. Перед цим командувач сам виявив бажання подати у відставку через стрільбу, яка сталася у Дніпрі.
Відповідний документ опублікований на сайті президента.
«Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України», — ідеться в указі.
Тимчасово обовʼязки комндувача виконуватиме Юрій Лебедь.
Звільнення відбулося на тлі інциденту, який трапився у Дніпрі. 27 січня о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») 21-річний військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова.
- За кілька годин хлопця затримали в передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Міністерство внутрішніх справ створить комісію, яка зʼясує, як Рябчук проходив медкомісію та його психічний стан на час видачі допуску до зброї. Держбюро розслідувань вже відкрило провадження щодо керівництва Нацгвардії через недбалість під час організації охорони важливих державних об’єктів.
- Артему Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, незабаром перевірять його психічний стан.