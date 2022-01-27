Зеленський позитивно оцінив зустріч радників «нормандської четвірки». Він чекає переговорів із лідерами
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч політичних радників «нормандської четвірки», яка відбулася 26 січня в Парижі. Лідер держави вважає, що вона була змістовною і «відчинила двері» для мирного вирішення конфлікту на Донбасі.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський назвав зустріч конструктивною, оскільки радники докладно обговорили розбіжності у трактуванні Мінських угод і дійшли до того, що дотримання режиму припинення вогню не повинно залежати від будь-яких розбіжностей.
Президент чекає на майбутню зустріч лідерів «нормандської четвірки».
- «Нормандський формат» — це переговори президентів України, Франції, Росії та федерального канцлера Німеччини («нормандської четвірки») щодо війни на Донбасі.
- Востаннє лідери країн проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. Зустріч наживо в Парижі відбулася у грудні 2019 року. Україна планувала зустріч у 2021 році, але Росія методично уникає підготовки до зустрічі.
- 6 січня 2022 року заступник голови Адміністрації президента РФ заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною щодо Донбасу в «нормандському форматі».
- 26 січня у Парижі відбулася 8-годинна зустріч радників «нормандської четвірки». Голова Офісу президента назвав зустріч «аудитом Мінських домовленостей». У спільному комюніке сторони зійшлися на тому, що режим припинення вогню має бути безумовним.