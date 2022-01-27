Китай закликав повернутися до Мінських угод і сприймати серйозно вимоги Росії щодо «гарантій безпеки»

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Китай вважає, що питання безпеки Європи, зокрема України, перед агресією Росії, лежить у дотриманні Мінських угод. Пекін закликає США і НАТО враховувати вимоги РФ щодо «гарантій безпеки» і сприймати їх серйозно.

Таку позицію міністр закордонних справ КНР Ван І озвучив держсекретарю США Ентоні Блінкену під час телефонної розмови, повідомляє Xinhua.

«Для вирішення українського питання потрібно повернутись до дотримання Мінських угод. Мінські угоди, схвалені Радою безпеки ООН, є основним політичним документом, визнаним усіма сторонами, і мають бути реалізовані практично. Китай підтримуватиме будь-які зусилля, які відповідають напряму та духу цих угод», — сказано в повідомленні.

Ван І закликав сторони зберігати спокій і не робити кроків для посилення кризи, додавши, що безпека однієї країни не може бути досягнута за рахунок шкоди безпеці інших, а регіональна безпека не може бути гарантована зміцненням і розширенням військових блоків (йдеться про НАТО).

Міністр наполягає на важливості продовження переговорів із серйозним урахуванням вимог Росії.