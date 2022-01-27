Рада змінила черговість пленарних тижнів, щоб не йти на карантин
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- Костя Андрейковець
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Чузавков Сергій / УНІАН
Верховна Рада вирішила не йти на карантин, але змінює черговість пленарних тижнів. Рішення підтримали 233 нардепи.
Про це повідомляє пресслужба Ради.
Парламент відкриє сьому сесію 1 лютого, і вже з 2 по 11 буде робота в комітетах.
Спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що на сьогодні на коронавірус хворі 24 депутати і 63 працівники апарату парламенту. У фракції «Слуга народу» коронавірус сьогодні підтвердили у 23 народних депутатів.
- Раніше нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк говорив, що Рада наступного тижня піде на карантин до 15 лютого.
- 19 січня в Україні оголосили про початок спалаху коронавірусу. Відтоді до «помаранчевої» зони карантину потрапила половина областей, а дві західні опинилися в «червоній» зоні. У країні спостерігається різке зростання кількості хворих — за 26 січня виявили понад 32 тисячі нових хворих.