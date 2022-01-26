Туреччина запропонувала проводити засідання ТКГ щодо Донбасу в Стамбулі. Бойовики хочуть у Москві, Донецьку чи Луганську

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Wikipedia / Roweromaniak

Туреччина запропонувала проводити переговори Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу у Стамбулі.

Про це повідомили у пресслужбі Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

«У відповідь на прохання голови ОБСЄ Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення зустрічей ТКГ за умови досягнення консенсусу», — заявив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Мікко Кіннунен.

Також він розповів, що сьогодні, 26 січня, ТКГ провела першу зустріч у цьому році. Учасники робочої групи з безпеки обговорили гарантії безпеки, додаткові заходи щодо припинення вогню та механізм координації, але у їхніх позиціях залишаються розбіжності.

«Політична робоча група змогла обговорити низку змістовних питань щодо децентралізації та політичного врегулювання конфлікту. Економічна робоча група обговорила питання, повʼязані з водопостачанням та екологічними небезпеками, повʼязаними із затопленням шахт уздовж лінії зіткнення», — додав Кіннунен.

Окремо спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ, посилаючись на координаторку гуманітарної робочої групи Шарлотту Реландер, яка нещодавно була на Донбасі, повідомив, що під час засідання учасники обговорили можливі умови відкриття пунктів пропуску та майбутнього звільнення та обміну утримуваними людьми.

Водночас представник української делегації у ТКГ Сергій Гармаш на своїй сторінці у Facebook розповів, що бойовики розкритикували цю пропозицію.

Так, «міністр ЛНР» Владислав Дейнего зажадав від Туреччини «офіційних документів з гарантіями безпеки і, по суті, визнання Туреччиною паспортів «ДНР»/«ЛНР», мотивуючи це тим, що не всі учасники їхніх «делегацій» мають українські або навіть російські паспорти.

«У свою чергу, представник Росії, не чекаючи турецьких гарантій, заявив, що росіянам «Стамбул логістично не зручний...», їм «краще Мінськ», або навіть «міста РФ або України, наприклад, Москва, Донецьк або Луганськ», — додав він та зазначив, що питання щодо майбутнього переговорного майданчика відкрите.