Bihus.Info: «Слуга» Андрій Клочко щомісяця отримує гроші з бюджету на оренду житла, маючи мільйони

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч гривень компенсації за оренду житла в Києві, попри те, що він із матірʼю та дружиною є мільйонерами.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту Bihus.Іnfo.

За даними журналістів, Клочко отримує гроші на оренду з 2019 року. Тоді він одержав 20 тисяч гривень. У 2020 році — близько 160 тисяч грн, а у 2021 році — 236 тисяч грн.

У його декларації зазначено, що він не має свого житла й орендує на околиці міста квартиру на 100 квадратних метрів. Імовірно, саме на неї йдуть гроші з бюджету. На сайтах з оренди нерухомості таку саму квартиру пропонують зняти за 19 тисяч гривень.

На запитання журналістів, чи вважає Клочко прийнятним отримувати компенсацію за оренду, маючи з дружиною 3,5 мільйона гривень і $200 тисяч на рахунку (згідно із декларацією), депутат відповів, що «точно не порушує закон».