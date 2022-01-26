Bihus.Info: «Слуга» Андрій Клочко щомісяця отримує гроші з бюджету на оренду житла, маючи мільйони
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Пресслужба Кабінету міністрів України
Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч гривень компенсації за оренду житла в Києві, попри те, що він із матірʼю та дружиною є мільйонерами.
Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту Bihus.Іnfo.
За даними журналістів, Клочко отримує гроші на оренду з 2019 року. Тоді він одержав 20 тисяч гривень. У 2020 році — близько 160 тисяч грн, а у 2021 році — 236 тисяч грн.
У його декларації зазначено, що він не має свого житла й орендує на околиці міста квартиру на 100 квадратних метрів. Імовірно, саме на неї йдуть гроші з бюджету. На сайтах з оренди нерухомості таку саму квартиру пропонують зняти за 19 тисяч гривень.
На запитання журналістів, чи вважає Клочко прийнятним отримувати компенсацію за оренду, маючи з дружиною 3,5 мільйона гривень і $200 тисяч на рахунку (згідно із декларацією), депутат відповів, що «точно не порушує закон».
- Раніше журналісти повідомили, що 70-річна мати Андрія Клочка Наталія протягом останніх двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. Ринкова вартість цього майна становить приблизно 14,5 мільйона гривень. Почала вона його купувати, коли син потрапив до Верховної Ради.
- Клочко відповів, що з нерухомістю матері допомогла сестра, яка «є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, а її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії». Він же нібито до майна матері стосунку не має.
- Після цього журналісти перевірили сестру Андрія Клочка. Виявилося, що офіційно його сестра заробляє 10 тисяч гривень на місяць, живе на Троєщині та ніколи не мала свого бізнесу. Чоловік сестри Клочка працює в компанії, що займається виробами з алюмінію. З початку цього року він офіційно отримує близько 28 тисяч гривень на місяць. За три останні роки сімʼя сукупно заробила трохи понад мільйон гривень.
- У грудні 2021 року САП порушила справу проти Клочка через можливе незаконне збагачення.