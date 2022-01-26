Bihus.Info: «Слуга» Андрей Клочко ежемесячно получает деньги из бюджета на аренду жилья, имея миллионы

Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Клочко каждый месяц получает из бюджета 20 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в Киеве, несмотря на то, что он с женой и его матерью являются миллионерами.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта Bihus.Іnfo.

По данным журналистов, Клочко получает деньги на аренду с 2019 года. Тогда он получил 20 тысяч гривен. В 2020 году — около 160 тысяч грн, а в 2021 году — 236 тысяч грн.

В его декларации указано, что он не имеет своего жилья и арендует на окраине города квартиру площадью 100 квадратных метров. Вероятно, именно на нее идут деньги с бюджета. На сайтах по аренде недвижимости такую же квартиру предлагают снять за 19 тысяч грн.

На вопрос журналистов, считает ли Клочко приемлемым получать компенсацию за аренду, имея с супругой 3,5 млн грн и $200 тысяч на счету (согласно декларации), депутат ответил, что «точно не нарушает закон».