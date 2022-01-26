В Україні виявили понад 24 тисячі нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися — 81 тисяча
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу виявили понад 24 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 642 медики та 2 809 дітей.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
Через коронавірус до лікарень потрапили 3 073 хворих, а 141 українець помер від ускладнень. Водночас 5 514 людей успішно одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській області (1 972) та Києві (1 919).
Також протягом доби від коронавірусу вакцинувалися 81 тисяча людей. З них 29 тисяч отримали першу дозу, ще стільки ж — другу, 22 тисячі — бустерну.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись у період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Щеплення робитимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.
- 19 січня міністр охорони здоровʼя оголосив, що в Україні почався спалах коронавірусу. Його епіцентр — західні області, особливо Івано-Франківська, яку вже перевели в «червону» зону.