Під час акції «SaveФОП» постраждала 21 людина. Поліція відкрила два кримінальні провадження

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Столичні правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом сутичок під час акції руху «SaveФОП» біля Верховної Ради.

Про це повідомляє Національна поліція.

Під час заходу між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички через те, що активні учасники акції намагалися прорвати кордон поліцейських на охоронювану територію ВРУ.

Поліція запевняє, що вимагала від мітингувальників припинити свої дії, але ті не реагували.

«Тож аби відновити правопорядок, поліцейські негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили їх», — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, внаслідок сутичок вісімнадцять поліцейських та троє учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Деяких учасників акції доправили до Печерського управління поліції.

Також поліція заперечила інформацію про загибель одного з мітингувальників, мовляв, йому просто стало зле, а правоохоронці надали медичну допомогу.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.