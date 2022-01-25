«Думав, що це говорить російський чиновник». Прем’єр Хорватії Пленкович перепросив за слова президента про Україну та НАТО

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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Премʼєр-міністр Хорватії Андрій Пленкович засудив висловлювання президента Зорана Мілановича, який сказав, що «Україні не місце в НАТО», а «Революція Гідності була «державним переворотом», та попросив вибачення в України.

Про це він заявив у коментарі виданню Dnevnik.

«Прошу вибачення перед Україною, яку ми поважаємо, наразі вони окуповані», — сказав прем’єр та запевнив, що висловлювання Мілановича не мають стосунку до позиції уряду щодо України.

За словами Пленковича, політика Хорватії полягає в деескалації напруженості, запобіганні конфліктам та підтримці цілісності України.

«Це наша фундаментальна позиція. І внесок, і ми про це говоримо роками, досвіду Хорватії в процес мирної реінтеграції окупованих територій України», — запевнив прем’єр.

Окремо Пленкович прокоментував обіцянку Мілановича відкликати зі сходу Європи хорватський військовий контингент, який входить до складу сил НАТО, назвавши її «нереальною».

«Я думав, що це говорить російський чиновник. Я не знаю, кого він має на увазі, солдатів там немає. Я не помітив, щоб вони були», — зауважив він.

На думку Пленковича, президент Міланович «забруднює громадський простір».

«Ймовірно, у нього була тирада образ з серією епітетів, які вже два роки забруднюють простір, а потім багато хто це копіює і вважає це нормальним», — додав прем’єр Хорватії.

Зазначимо, Хорватія є парламентською республікою, тож президент не має великих повноважень, але є головнокомандувачем Збройних сил.