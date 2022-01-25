NASA готує дві місії для вивчення Венери
- Автор:
- Олег Панфілович
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NASA/JPL-Caltech
Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) заявило про підготовку нових місій для вивчення Венери.
Про це повідомляється на сайті управління.
Уже заплановано дві нові місії, які дістали назву Discovery. «Венера перетворилася на світ, схожий на пекло, маючи так багато характеристик, схожих на наші. Вона, можливо, була першим придатним для життя світом у Сонячній системі — з океаном і кліматом, що нагадують земні умови», — заявили в NASA.
В управлінні зазначили, що Лабораторія реактивного руху NASA вже розробляє концепції місій, щоб їхні учасники змогли вижити в умовах екстремальних температур і атмосферного тиску Венери.
На думку фахівців, вивчення Венери допоможе розширити знання про Землю та космічні обʼєкти за межами Сонячної системи.
- Нове дослідження показало, що кількість води в атмосфері Венери настільки мала, що навіть стійкі до посухи земні мікроби не зможуть там вижити.
- У вересні 2020 року Міжнародна команда вчених виявила на Венері ознаки, які можуть свідчити про життя. У найвищих шарах атмосфери планети виявили токсичну речовину фосфін, яку на Землі виробляють анаеробні організми.