Pfizer і BioNTech розпочали випробування вакцини від «Омікрона» серед людей від 18 до 55 років

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Matt Allworth / Flickr

Компанії Pfizer і BioNTech оголосили про початок клінічних випробувань серед людей віком 18—55 років вакцини від штаму коронавірусу «Омікрон».

Про це повідомили у компанії Pfizer 25 січня.

Як зазначається, у дослідженні візьмуть участь до 1 420 людей, яких поділять на три групи, і деякі учасники третьої фази випробувань бустерної дози вакцини від COVID-19.

До першої групи увійдуть приблизно 615 людей. Кожен із них отримав дві дози звичайної вакцини Pfizer від коронавірусу за 90—180 днів до початку випробувань, а під час дослідження отримають ще одну чи дві дози вакцини від «Омікрона».

У другій групі буде близько 600 осіб, їм ввели три дози вакцини Pfizer за 90—180 днів до випробувань. Тепер же вони отримають одну дозу звичайної вакцини від коронавірусу або вакцини проти варіанта «Омікрон».

До третьої групи потрапили люди, які раніше не були вакциновані від коронавірусу. Вони отримають три дози вакцини, розробленої проти «Омікрона».

Нагадаємо, раніше компанії Pfizer та BioNTech заявляли, що планують виготовити чотири мільярди доз вакцини проти коронавірусу у 2022 році.