Парламент не проголосував за кримінальну відповідальність за підробку сертифікатів вакцинації

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Кіберполіція України

Верховна Рада відхилила законопроєкт № 6084 про встановлення відповідальності за підробку сертифікатів вакцинації. За проголосували лише 186 депутатів.

Документ пропонував запровадити штрафи від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі терміном до 2 років за використання підробленого ковід-сертифікату.

Для медиків, які вносили хибні дані про вакцинацію, пропонувалися штрафи до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на 2 роки із забороною обіймати певні посади, а за виготовлення підроблених сертифікатів пропонувалося карати штрафом до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 3 років.

Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності у листопаді минулого року рекомендував парламенту ухвалити цей документ.