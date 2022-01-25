Парламент не проголосовал за уголовную ответственность за подделку сертификатов вакцинации

Верховная Рада отклонила законопроект № 6084 об установлении ответственности за подделку сертификатов вакцинации. За проголосовали только 186 депутатов.
Документ предлагал ввести штрафы от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до 2 лет за использование поддельного ковид-сертификата.
Для медиков, которые вносили ложные данные о вакцинации, предлагались штрафы до 68 тысяч гривен или лишение свободы на 2 года с запретом занимать определенные должности, а за изготовление поддельных сертификатов предлагалось наказывать штрафом до 170 тысяч гривен или лишением свободы на срок до 3 лет.
Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности в ноябре прошлого года рекомендовал парламенту принять этот документ.
- В 2021 году с началом масштабной вакцинации в Украине появилось множество схем по изготовлению и покупке поддельных сертификатов вакцинации. На мошенничестве ловили даже бывших депутатов. Из-за этого правительство просило усилить ответственность за подделку меддокументов.