У Росії опозиціонера Навального і його соратників внесли до списку терористів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Oleg Nikishin / Epsilon / Getty Images
У Росії увʼязненого опозиціонера Олексія Навального і його соратників внесли до списку терористів та екстремістів.
Про це повідомляє Meduza.
Усі вони потрапили до списку Росфінмоніторингу, але з якої причини — не зазначено.
Разом із Навальним у список потрапили юристка «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь, співробітник відділу розслідувань ФБК Георгій Албуров, співробітник ФБК Руслан Шаведдінов, юрист Вʼячеслав Гімаді та інші.
Раніше до цього списку потрапили соратники Навального — Леонід Волков та Іван Жданов.
- Волков, Жданов, Соболь, Албуров, Шаведдінов переховуються за кордоном. Навальний відбуває покарання у колонії у Владимирській області.
- Раніше в Росії до екстремістських і терористичних організацій зарахували «Фонд боротьби з корупцією», «Фонд захисту прав громадян», а також штаби Навального. На команду Навального завели справу про створення екстремістського товариства, а самому політику висунули звинувачення за створення ФБК.