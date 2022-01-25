У Росії опозиціонера Навального і його соратників внесли до списку терористів

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Oleg Nikishin / Epsilon / Getty Images

У Росії увʼязненого опозиціонера Олексія Навального і його соратників внесли до списку терористів та екстремістів.

Про це повідомляє Meduza.

Усі вони потрапили до списку Росфінмоніторингу, але з якої причини — не зазначено.

Разом із Навальним у список потрапили юристка «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь, співробітник відділу розслідувань ФБК Георгій Албуров, співробітник ФБК Руслан Шаведдінов, юрист Вʼячеслав Гімаді та інші.

Раніше до цього списку потрапили соратники Навального — Леонід Волков та Іван Жданов.