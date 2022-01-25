Невідомі хакери атакували МЗС Канади

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Невідомі хакери атакували Міністерство закордонних справ Канади. Деякі сервіси досі не працюють, хоча атака сталася ще минулого тижня.

Про це пишуть Reuters і CBC.

Інцидент стався ще 19 січня. У канадському уряді запевняють, що постраждало лише одне відомство — МЗС.

«Немає жодних ознак того, що цей інцидент торкнувся будь-яких інших урядових відомств. Розслідування продовжується. Ми не можемо назвати жодних конкретних деталей з оперативних причин», — зазначили там.

У Раді казначейства Канади, яка відповідає за урядові операції, запевнили, що всі критичні служби наразі працюють, але є й певні недоступні сервіси. За даними журналістів, досі не працює електронний зв’язок із канадськими дипломатичними представництвами за кордоном — декілька годин їм було неможливо надіслати електронного листа.

Наразі не встановили, як саме сталася кібератака і хто за нею стоїть.