МОЗ: Штам «Омікрон» виявили уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні

Новини

Немеш Янош / УНІАН

В Україні штам коронавірусу «Омікрон» виявили уже в 17 областях, але він поки не домінує у країні. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 24 січня на нараді в Офісі президента.

За минулий тиждень (17-23 січня) шпиталізували понад 15 тисяч людей, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі «Дельта» торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, які виділили для пацієнтів із коронавірусом.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рівень госпіталізації нижчий майже вдвічі, зокрема, завдяки збільшенню кількості вакцинованих.

Перед цим головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що в Україні в лютому очікують до 59 тисяч нових випадків коронавірусу щоденно. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого. Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидкою буде саме ця хвиля і в яких регіонах — поки що сказати не можуть. Однак Кузін уточнив, що хвиля «Омікрону» наростає впродовж одного-півтора тижня максимум і спадає теж доволі швидко. За американськими прогнозами, які роблять для України, пікові показники захворюваності очікуються приблизно у середині лютого, а потім доволі швидке спадання до 1 квітня.