В Україні зафіксували новий випадок поліомієліту у дитини. Малюк не був щеплений

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На Закарпатті виявили новий випадок захворювання на поліомієліт у дитини. Малюк не мав щеплення, а зараз у нього зафіксували ослаблення рухової активності м’язів ніг.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 24 січня.

Центр громадського здоровʼя ж повідомляє, що хворобу виявили у дворічного хлопчика, який у грудні 2021 року перебував на лікуванні у Львові, тоді й проявилися симптоми поліомієліту. Епідеміологи зараз досліджують джерело інфекції. Дитина, зі слів мами, не щеплена через відмову батьків. Контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина проживає в сім’ї одна, рідних братів і сестер не має.

Поліомієліт — це інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він поширюється від людини до людини найчастіше через фекалії та слину, якими забруднено руки, їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина — і дитина, і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п’яти років. Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

Поліомієліт неможливо вилікувати, але цій смертельно небезпечній хворобі можна запобігти завдяки вакцинації. В Україні усі діти до 6 років, які пропустили щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, — повинні його надолужити. Наприклад, якщо дитина має 2, 4, 6 або 18 місяців і ще не отримала щеплення — потрібно звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Вакцини закуповують державним коштом, а тому вони безоплатні. Щеплення можна зробити в державних медичних закладах.