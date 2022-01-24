Справа Петра Порошенка: Генпрокуратура у 2016 році не змогла довести, що вугілля з ПАР — «неякісне»

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Михайло Палінчак / Петро Порошенко / Flickr

Генеральна прокуратура України 25 березня 2016 року закрила кримінальне провадження щодо вугілля із Південно-Африканської Республіки через відсутність складу злочину: прокурори намагались, але не змогли довести, що вугілля було неякісне, і що його нібито закупили за завищеною ціною. Саме це вугілля фігурує у справі народного депутата Петра Порошенка про нібито зрив контракту з ПАР, аби постачати вугілля з окупованих територій Донбасу.

Про це йдеться у матеріалі «Бабеля».

Рішення прокурора про закриття провадження спиралося на свідчення свідків та кілька експертиз. Дві з них стосувалися якості вугілля та суперечили одна одній.

Першу експертизу в листопаді 2014 року провели експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Їхній висновок — вугілля, відібране на ТЕС, не відповідає умовам контракту, не відповідає сертифікатам та державним стандартам України, а також не може бути використане на котлах двох ТЕС «без вживання технічних заходів». Однак у прокуратурі заявили, що ці висновки — «необʼєктивні», адже експерти безпосередньо вугілля не досліджували, а просто послалися на дослідження держпідприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут», а воно досліджувало лише певну частину партії і не врахувало, що вугілля було неоднорідне.

Також керівники Зміївської та Трипільської ТЕС, куди доставили вугілля із Південної Африки, заявили, що це вугілля повністю спалили на ТЕС без додаткових витрат (цю інформацію також підтвердила ревізія).

Другу — комплексну судову експертизу — провели 18 грудня 2015 року. Цього разу експерти проаналізували південноафриканське вугілля з трьох партій. Їхній висновок — якісні характеристики вугілля фактично відповідають показникам, які визначені у договорі.

Що стосується звинувачень у тому, що вугілля купували за завищеною ціною, то експерти у лютому 2015 року зробили висновок, що ціна вугілля з ПАР могла бути нижчою. Але і з цими висновками прокурори не погодилися: на їхню думку, в експертизі були очевидні неточності, її висновок виходить з припущень, а ринкова вартість вугілля не встановлювалася. Також вони стверджували, що на момент постачання в Україну вугілля з ПАР дійсно можна було купити дешевше через здешевлення океанських перевезень. Але змінити зафіксовану у контракті ціну Україна вже не могла.

Нагадаємо, що, за версією Держбюро розслідувань, ідея України купувати вугілля у ПАР не сподобалась найвищому політичному керівництву Росії — воно було зацікавлене постачати в Україну вугілля з підконтрольних «ЛНР» та «ДНР». Щоб реалізувати цю схему, вважають у ДБР, Порошенко вступив у змову з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком та зробив усе, щоб зірвати постачання вугілля з ПАР. У листопаді 2014 року британська компанія Steel Mont Trading, яка доставляла вугілля з ПАР, розірвала контракт із Україною, її місце зайняли підприємства з ОРДЛО. Захист Порошенка з цією логікою звинувачення не погоджується. Адвокати наполягають, що жодних особистих мотивів у їхнього клієнта не було — просто вугілля було неякісне, і його купили за завищеною ціною.