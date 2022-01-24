Обʼєднані Арабські Емірати перехопили дві балістичні ракети, які єменські хусити випустили у напрямку столиці Абу-Дабі

Новини

Mohammed Hamoud / Getty Images

Міністерство оборони Обʼєднаних Арабских Еміратів заявило, що рано вранці 24 січня перехопило дві балістичні ракети, які випустили у напрямку столиці Абу-Дабі. Їх запустили єменські хусити, яких підтримує Іран.

Про це повідомляють CNN та Al Arabiya.

Близько 4:15 ранку 24 січня свідки в Абу-Дабі сказали, що чули звуки вибухів та бачили в небі «вогняні кулі».

«Атака не призвела до людських жертв, тому що залишки перехоплених і знищених балістичних ракет впали в окремих районах навколо емірату Абу-Дабі», — заявили в Міноборони Еміратів і наголосили, що «готові протистояти будь-яким загрозам і вживають усіх необхідних заходів для захисту держави від усіх посягань».

Читайте також: Обʼєднані Арабські Емірати заборонили запускати дрони через нещодавню атаку на нафтові обʼєкти

Саудівська Аравія також повідомила про перехоплення балістичної ракети, яку запустили у бік Дахран Аль-Джануб. Осколки знищеної ракети приземлилися у промисловій зоні міста, повідомляється тільки про матеріальні збитки, жертв чи постраждалих немає. Військовим довелось знищити стартовий майданчик, з якого запустили балістичні ракети — у єменському Ель-Джауфі.

Атаки відбулися менш ніж через тиждень після того, як хусити взяли на себе відповідальність за смертоносну атаку дронами-камікадзе на Абу-Дабі, тоді загинули троє людей. Це був перший за останні роки напад зі смертельним наслідком в Арабських Еміратах. Представник єменських повстанців-хуситів попередив тоді, що «ОАЕ є небезпечною державою, доки триває агресивна ескалація проти Ємену». У відповідь на напад саудівська коаліція, яка воює в Ємені, завдала авіаударів по столиці Ємену Сані, внаслідок чого загинуло щонайменше 12 людей — це найбільш смертоносний обстріл міста з 2019 року.

Хусити — шиїтське воєнізоване угруповання, яке підтримує Іран. У 2014—2015 роках воно поступово захопило владу в Ємені. Саудівська Аравія та інші арабські країни розцінили це як антиконституційний державний переворот. Під час наступу хуситів Саудівська Аравія почала нарощувати військові сили на кордоні з Єменом. Лідер хуситів Мухаммед Алі аль-Хусі заявив, що його загони контратакуватимуть саудитів у відповідь на будь-який агресивний крок з їхнього боку і не зупиняться, поки не захоплять Ер-Ріяд, столицю Саудівської Аравії. У відповідь на це 10 країн погодилися взяти участь у вторгненні проти хуситів. Обʼєднані Арабські Емірати є великим партнером Саудівської Аравії по цій коаліції. У 2019 році ОАЕ вивели більшу частину своїх військ з Ємену після того, як вважали війну невиграшною. Нещодавно Емірати повернулися до конфлікту і підтримують військових Ємену в гарячих точках — у багатих на нафту провінціях Шабва і Маріб.