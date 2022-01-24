Бойовики на Донбасі поранили українського військового

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Бойовики на Донбасі за минулу добу 23 грудня 10 разів обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це пише пресцентр ООС.

«Упродовж минулої доби, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться у повідомленні.

Бойовики відкривали вогонь з гранатометів, мінометів, кулеметів та артилерії 122 мм. Українські військові стріляли у відповідь.

Унаслідок обстрілів один боєць ЗСУ отримав поранення, його госпіталізували. Стан здоров’я військового — задовільний.