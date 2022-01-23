CBC: Канада розглядає можливість відправки до України стрілецької зброї та військового спорядження
- Автор:
- Олег Панфілович
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Петро Порошенко / Flickr
Уряд Канади розглядає можливість відправки Україні зброї та військового спорядження для допомоги у стримуванні російської агресії.
Про це пише CBC News з посиланням на джерела в уряді.
«Канада розмірковує над передачею стрілецької зброї, захисних жилетів та окулярів ...Вони будуть складовою пакета «летального та нелетального спорядження», — повідомляє видання.
Зазначається, що в рамках цієї допомоги Канада може надіслати озброєння та спорядження для «нової гілки Збройних сил України» — Сил територіальної оборони. «Чи надішле Канада додаткові військові сили, аби допомогти із підготовкою цих загонів, поки невідомо», — зауважує видання.
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