«Припиніть заохочувати Путіна до нового нападу на Україну». Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про розчарування від заяв Німеччини

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко прокоментував останні заяви німецьких посадовців щодо України, закликавши Німеччину припинити заохочувати Володимира Путіна до нового нападу.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації», — заявив Кулеба.

За його словами, зараз як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії, для стримування якої всі разом докладають величезних зусиль.

«Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Володимира Путіна до нового нападу на Україну», — наголосив він.

Водночас глава МЗС України подякував Німеччині за вже надану з 2014 року підтримку, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

«Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою та зусиллями», — додав міністр.

Зазначимо, раніше Німеччина не надала дозвіл Естонії відправити Україні летальну зброю через «політику непостачання зброї у конфліктні регіони», якої вони нібито дотримуються тривалий час. Естонія просила про це, тому що зброя була виготовлена в Німеччині. Від безпосереднього постачання зброї до України Німеччина поки утримується з тих самих причин.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила сумнів у необхідності виключати Росію зі SWIFT. «Відокремлення від всіх платіжних операцій, можливо, буде найбільшою палицею, але не обов’язково найгострішим мечем».