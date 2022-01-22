Глава ВМС Німеччини заявив, що окупований Крим не повернеться до складу України. У Міноборони країни відхрестилися від його позиції

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Twitter / Manohar Parrikar IDSA

Глава Військово-морських сил Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Росією півострів Крим ніколи не повернеться до складу України.

Про це він сказав на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

«Росія — стара країна, Росія — важлива країна… Нам — Індії та Німеччині — потрібна Росія проти Китая. Це велика країна, але ця країна не є демократією на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання», — зазначив він у відповідь на запитання про розширення НАТО на схід.

Окрім цього, Шенбах заявив, що Україна не може вступити до НАТО через окупацію частини її території Росією.

«Україна, звичайно ж, не може виконати вимоги [вступу до НАТО], бо вона окупована. Принаймні Донбас окупований російською армією або тими, кого вони називають ополченцями», — сказав віцеадмірал.

Також, на його думку, членство Грузії в НАТО було б «нерозумним».

Водночас Шенбах зауважив, що Путін зацікавлений не в «маленькій смужці української землі», його мета — розколоти Євросоюз і домогтися поваги, «якої він вимагає та, ймовірно, навіть заслуговує».

На заяву Шенбаха вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України, де назвали його висловлювання «категорично неприйнятними»

«Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені», — написав на своїй сторінці у Facebook речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Він також наголосив, що Крим «неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів».

Ніколенко заявив, що в Україні були «особливо здивовані» почути висловлювання Шенбаха про необхідність відновити діалог з Росією.

«У той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на ґетто прав людини та озброєний до зубів авіаносець, що становить загрозу усьому Чорноморському регіону», — додав він і нагадав, що російські спецслужби знищують політичних опонентів на території самої Німеччини, а також проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи.

У МЗС України вимагають від уряду Німеччини спростувати висловлювання командувача ВМС, які «підвішують суверенітет та територіальну цілісність України і підривають зусилля з деескалації безпекової ситуації в Європі».

Також у міністерстві хочуть отримати роз’яснення від німецького уряду, як слова Шенбаха корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною «Кримської платформи».

Згодом у Міноборони Німеччини запевнили, що заяви Шенбаха «щодо змісту та вибору слів жодним чином не відповідають» позиції міністерства, цитує Bild.

Також зазначається, що Шенбах надасть пояснення щодо своїх заяв генеральному інспектору німецьких Збройних сил Еберхарду Цорну.