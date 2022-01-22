В Україні створять сервіс, який сповіщатиме про перевірку даних українців у реєстрах

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В Україні запустять послугу «єЗахист» у додатку «Дія» та сервіс, що сповіщатиме про перевірку даних у реєстрах.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми ухвалили рішення запустити найближчим часом послугу «єЗахист» у додатку «Дія». Де кожен громадянин зможе дізнатися базові правила кібербезпеки, у яких реєстрах є інформація про них. Наступним кроком буде запуск сервісу, де кожному українцю буде приходити сповіщення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі», — написав він.

Також Федоров прокоментував інформацію про нібито «злив даних українців у мережі».

«Насправді про таке писали завжди. Але зараз такі новини сприймаються особливо гостро через інформаційну війну, яка відбувається проти України. Програма «Дія» не зберігає особисті дані. Тому, коли ви авторизуєтеся в «Дії», документи підтягуються наново, а COVID-сертифікат потрібно генерувати наново», — пояснив міністр.

Федоров запевнив, що особисті дані, які зараз хакери продають у мережі, «скомплектовані з різних джерел, часто з одного популярного банку».

«Ми блокуємо такі ресурси та знаходимо ресурси інвестувати в захист реєстрів, щоб ваші дані були під контролем», — додав він.