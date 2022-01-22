В Україні створять сервіс, який сповіщатиме про перевірку даних українців у реєстрах
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Unsplash / Christin Hume
В Україні запустять послугу «єЗахист» у додатку «Дія» та сервіс, що сповіщатиме про перевірку даних у реєстрах.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Ми ухвалили рішення запустити найближчим часом послугу «єЗахист» у додатку «Дія». Де кожен громадянин зможе дізнатися базові правила кібербезпеки, у яких реєстрах є інформація про них. Наступним кроком буде запуск сервісу, де кожному українцю буде приходити сповіщення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі», — написав він.
Також Федоров прокоментував інформацію про нібито «злив даних українців у мережі».
«Насправді про таке писали завжди. Але зараз такі новини сприймаються особливо гостро через інформаційну війну, яка відбувається проти України. Програма «Дія» не зберігає особисті дані. Тому, коли ви авторизуєтеся в «Дії», документи підтягуються наново, а COVID-сертифікат потрібно генерувати наново», — пояснив міністр.
Федоров запевнив, що особисті дані, які зараз хакери продають у мережі, «скомплектовані з різних джерел, часто з одного популярного банку».
«Ми блокуємо такі ресурси та знаходимо ресурси інвестувати в захист реєстрів, щоб ваші дані були під контролем», — додав він.
- У ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.
- Від кібератаки також постраждав сайт мера Києва. Він упевнений, що це зробила Росія. Секретар РНБО Данілов також упевнений у причетності Росії.
- Центр стратегічних комунікацій також вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО. Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.
- У ніч проти 22 січня невідомий виклав на хакерському форумі оголошення про продаж нібито персональних даних українців, отриманих під час кібератаки на державні сайти України, за $15 тисяч. У Мінцифри запевняють, що це афера та провокація.