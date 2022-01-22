До «помаранчевої» зони карантину потрапили вже 10 областей України

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Чузавков Сергій / УНІАН

У «помаранчевій» зоні карантину вже 10 областей України.

За даними Міністерства охорони здоров’я, це Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська.

Як вказують у МОЗ, на Прикарпатті перевищені всі три показники: коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.

У Рівненській області перевищені коефіцієнт виявлення випадків інфікування та динаміка рівня госпіталізацій, а на Буковині, окрім динаміки, також зависокий рівень госпіталізацій.

У решті областей перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (у Львівській — динаміка рівня госпіталізацій).