В Україні за добу виявили 22 473 нових хворих на коронавірус, серед них майже 3 тисячі дітей

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Barcroft Media / Contributor

В Україні за минулу добу (21 січня) зареєстрували 22 473 нових випадків коронавірусу, серед них — 2 838 дітей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, також за минулу добу госпіталізували 2 608 пацієнтів, летальних випадків — 136, одужали — 4 610 людей.

Від початку пандемії в Україні захворіли 3 842 011 людей, одужало — 3 580 878 пацієнтів, летальних випадків — 99 129.

Водночас в Україні триває вакцинальна кампанія, вже щеплені 15 141 199 людей. Серед них отримали дві дози — 14 443 593 людини, додаткову дозу — 12 689 людей, бустерну дозу — 193 211 людей.

За минулу добу проти коронавірусу вакцинували 91 310 людей. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу — 32 863 людини, додаткову — 748 людей, бустерну дозу — 25 851 людина.