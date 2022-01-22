США доставили в Україну понад 90 тонн летальної зброї

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Уранці 22 січня до аеропорту «Бориспіль» прибула перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на $200 мільйонів, який був ухвалений президентом Джо Байденом.

Про це повідомили у посольство США в Україні.

«Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів (понад 90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону», — йдеться у повідомленні.

Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Також у посольстві нагадали, що 2021 року США надали Україні безпекову допомогу на понад $650 мільйонів і понад $2,7 мільярда безпекової допомоги загалом з 2014 року.

«Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії», — додали у посольстві.