США доставили в Україну понад 90 тонн летальної зброї
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Уранці 22 січня до аеропорту «Бориспіль» прибула перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на $200 мільйонів, який був ухвалений президентом Джо Байденом.
Про це повідомили у посольство США в Україні.
«Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів (понад 90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону», — йдеться у повідомленні.
Також у посольстві нагадали, що 2021 року США надали Україні безпекову допомогу на понад $650 мільйонів і понад $2,7 мільярда безпекової допомоги загалом з 2014 року.
«Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії», — додали у посольстві.
- Росія стягнула до кордонів України війська, західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові. Нещодавні переговори з Росією ні до чого не привели, тому США збільшили військову допомогу Україні.
- Також США збираються надати Україні гелікоптери М-17.
- Міністри оборони країн Балтії — Естонії, Латвії та Литви — отримали від США дозвіл на постачання зброї американського виробництва в Україну. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та обладнання для зміцнення незалежного оборонного потенціалу України.