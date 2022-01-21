«Дипломатія продовжує працювати». Держсекретар США обговорив із главою МЗС України підсумки переговорів з РФ

Новини

Twitter / Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Бесіда відбулася після переговорів представника Білого дому з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це у Twitter повідомив очільник українського МЗС.

Під час розмови Блікен розповів Кулебі про підсумки його переговорів у Берліні та Женеві.

«Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це хороші новини», — написав глава МЗС України.