Міноборони країн Балтії підтвердили, що нададуть Україні Javelin і Stinger

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Scott Barbour / Stringer

Міністри оборони країн Балтії — Естонії, Латвії та Литви — підтвердили отримання дозволу від США на постачання озброєнь Україні.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Міноборони Естонії.

«Сьогодні ми маємо необхідні дозволи на відправку зброї зі США. За допомогою зброї ми показуємо, що наша підтримка не лише на словах. Союзники єдині, але завжди потрібні ті, хто проявляє ініціативу, Естонія є точно однією з таких країн», — наголосив міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

Згідно із заявою трьох країн, Україні передадуть протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та обладнання для зміцнення незалежного оборонного потенціалу України.

Водночас міністри оборони країни Балтії висловили сподівання, що Україні ніколи не доведеться застосовувати свої системи озброєнь і що «Росія змінить свою агресивну позицію».