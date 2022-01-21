Школярів Львова та Сум через коронавірус переводять на дистанційне навчання
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Марієнко Андрій / УНІАН
У Львові з 24 січня школярі переходять на дистанційне навчання.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий на брифінгу 21 січня.
«Через ріст захворювання на COVID-19 серед дітей з понеділка 5—11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується усіх гуртків, позашкілля та музичних шкіл», — заявив він.
За словами Садового, такої динаміки захворюваності у Львові від початку пандемії ще не бачили — сьогодні зранку 27 тисяч дітей не прийшли до школи.
Мер Львова уточнив, що дистанційне навчання триватиме щонайменше 2 тижні.
«З понеділка будемо ухвалювати рішення стосовно молодшої школи», — додав він.
Також на дистанційне навчання з 24 січня переходять учні 5—11 класів шкіл у Сумах.
Як розповіла начальниця управління освіти і науки Сумської міськради Антоніна Данильченко «Суспільному», з 24 січня навчатися у звичайному режимі зможуть у дитсадках, спеціальних закладах, а також учні 1—4 класів шкіл, усі працівники яких повністю вакциновані.
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